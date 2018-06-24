Tam 26 yıl sonra ‘Seyyar Sandık’ sayesinde oy kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanmaları için "seyyar sandık" uygulaması hayata geçirildi. Uygulamadan yararlanan 78 yaşındaki Nebahat Buran, tam 26 yıl sonra ilk defa oy kullandığını belirtti. Duran, 26 yıl sonra ilk defa oy kullanmanın mutluluğunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde oy kullanmaları için "seyyar sandık" uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin, sandık ayağına getirildi. Seyyar sandık uygulamasıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan ve engelli beyan formu ile bir yakını aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrasında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği kriterlere göre başvurusu kabul edilen seçmenler, seyyar sandıklarda oy kullanmaya başladı.

Nebahat teyze, mutluluktan ağladı

Yatağa bağımlılık kriteri aranan uygulama kapsamında, yaklaşık 17 bin seçmen bin 303 sandıkta oy kullanması bekleniyor. Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesinde ikamet eden 80 yaşındaki İbrahim Buran ve 78 yaşındaki eşi Nebahat Buran, evlerine getirilen ‘seyyar sandık’ sayesinde oy kullandı. Çift, uygulamadan dolayı çok mutlu olduklarını belirtirken, 78 yaşındaki Nebehat teyze tam 26 yıl sonra oy kullanmanın mutluluğunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

“Bende bu sene rahatsızlandım ve oy kullanmaya gidemeyecektim”

Uygulama hakkında düşüncelerini aktaran İbrahim Buran, “Çok iyi bir uygulama. Eşim 25 senedir oy kullanamıyordu. Bende bu sene rahatsızlandım ve oy kullanmaya gidemeyecektim. Kızım öğretmen ve o bunu akıl etti. Sağlık müdürlüğüne müracaat etti. Müracaatımız kabul edildi. Sağ olsunlar evimize geldiler ve oyumuzu kullandık. Bu sebeple çok mutluyuz. Memleketimiz için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“26 yıl sonra ilk defa oy kullandım”

Yıllardır yatalak hasta olan ve 26 yıl sonra oy kullanmanın mutluluğunu gözyaşları içinde kutlayan Nebahat Buran ise “Ben hastayım evden dışarı çıkamam bir yere gidemem. Bu sebeple tam 26 yıl sonra ilk defa oy kullandım. Bu yüzden çok mutluyum. Çok güzel bir uygulama olmuş” ifadelerini kullandı.