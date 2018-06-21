TİKA’dan Çad’da katı atık ve şehir planlaması eğitimi

Sağlık, eğitim, tarım, altyapı ve kırsal kalkınmanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla Çad’da bir çok projeyi hayata geçiren TİKA, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi. Çad Arazi İyileştirme, Konut Geliştirme ve Şehir Planlama Bakanlığı ile Encemine Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından 83 kişiye, katı atık yönetimi ve kentsel planlama alanında bir haftalık eğitim verildi. Katılımcılar, proje hazırlama, proje yönetimi gibi alanların yanı sıra çalıştıkları bölüm ve çalışma alanlarına göre kapasite arttırımı, mühendislik ve planlama dallarında eğitim verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 4 uzman, kursiyerlere teorik ve pratik bilgiler aktararak, deneyim ve tecrübelerinin arttırılmasına katkı sağladılar.

Sertifika törenine, Türkiye Cumhuriyeti Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Arazi İyileştirme, Konut Geliştirme ve Şehir Planlama Bakanlığı Müsteşarı Mahammat Nguemba, TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Dairesi Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, Encemine Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı I. Yardımcısı Attidjani Mahamat Nouren, Türkiye Parlamento Dostluk Grubu Milletvekilleri Mansura Hamid Nuri ile Muhammed Salih katıldı. Büyükelçi Ergen, TİKA’nın Çad’da hayatın her alanına yatırım yaptığını, özellikle insana yapılan yatırımın çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Arazi İyileştirme, Konut Geliştirme ve Şehir Planlama Bakanlığı Müsteşarı Nguemba, "Bu eğitim sonucunda personellerinin kapasitelerinin arttırılmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecekte buna benzer programların devam etmesi temenni ediyoruz” dedi.

TİKA Orta Asya ve Kafkaslar Daire Başkanı Dr. Ali Özgün Öztürk, “Takdir edersiniz ki bir ülkenin iktisadi ve idari gelişimi için sadece fiziki sermaye yatırımları tek başına yeterli kalmamaktadır. Beşeri sermaye yatırımları sürdürülebilir insan kaynaklarının oluşturulması için önem arz etmektedir. Bu bilince sahip kurumumuz fiziki sermaye yatırımlarını göz ardı etmeden beseri sermaye yatırımlarına da ehemmiyet vermektedir” diye konuştu.

Encemine Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı I. Yardımcısı Nouren ise, TİKA ile bir çok proje gerçekleştirdiklerini, bu projelere ileride yenilerinin ekleneceğini umduklarını, İstanbul ile Encemine Belediyesinin 2014 yılından bu yana kardeş şehir olduklarını, İstanbul gibi bir dünya kenti ile her alanda çalışmaktan büyük mutluluk duyacaklarını ifade etti. Sertifika töreni, kursiyerlere katılım belgelerinin dağıtımı ve aile fotoğrafı ile son buldu.