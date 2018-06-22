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22 Haziran 2018 12:33

Türk Dil Kurumundan 3 ciltlik "Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü"

Türk Dil Kurumu (TDK), Azerbaycan Türkçesi üzerine hazırlanan en kapsamlı sözlüklerden biri olan 3 ciltlik “Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü”nü okuyucuyla buluşturdu.

Türk Dil Kurumundan 3 ciltlik

22 Haziran 2018 12:33


Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan TDK, Türk lehçelerinin sözlüklerini yayımlıyor. TDK, bu zamana kadar Hakas, Karaçay-Malkar, Kıpçak, Kırgız, Kumuk, Tatar ve Yakut Türkçesi sözlüklerini yayımladı. 2017’de hacimli bir Başkurt Türkçesi sözlüğü yayımlayarak alanındaki mühim bir boşluğu dolduran TDK, 2018 yılında da lehçe sözlüğü neşretmeyi sürdürüyor. 2018’in ilk aylarında “Kırım Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi-Rusça Sözlük” ve “Türkçe-Özbekçe Sözlük”ü neşreden TDK, şimdi de 4 bin 420 sayfalık dev bir Azerbaycan Türkçesi sözlüğünü yayınlarına ekledi. Seyfettin Altaylı tarafından 25 yılı aşkın sürede hazırlanan ve Azerbaycan Türkçesi’nin güncel söz varlığını yansıtan “Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü”nde 88 bin 252 madde başı yer alıyor. Madde başlarının Azerbaycan’da kullanılan Latin alfabesine göre hazırlandığı sözlükte kelimelerin Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığı veriliyor ve açıklaması yapılıyor. Sözlüğün ilk iki cildinde Azerbaycan Türkçesi’ndeki kelimelerin Türkiye Türkçesi’ndeki karşılığına yer veriliyor. Üçüncü ciltte ise sözlükteki madde başlarının Türkiye Türkçesi’nden Azerbaycan Türkçesi’ne doğru dizini yapılarak, okuyucuların aradıkları maddelere kolayca ulaşmaları amaçlanıyor.




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