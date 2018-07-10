Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 18:04

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan görevini devretti

ANKARA (İHA) – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan bakanlık görevini yeni sistemle adı değişen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a devretti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan görevini devretti

10 Temmuz 2018 18:04


Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme geçilmesiyle beraber dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenin ardından hükümetin yeni kabinesini açıkladı. Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar birleştirildi ve isimleri değiştirildi. Bu kapsamda "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" da "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değişti. Yeni kabineyi açıklayan Erdoğan bakanlık görevini sürdüren AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın yerine Mehmet Cahit Turhan’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olduğunu açıkladı.


Kabinenin kurulmasının ardından bugün tüm bakanlıklarda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Arslan, 16 yılda bakanlık olarak 474 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getirerek, 25,5 ay önce Başbakan Binali Yıldırım’dan bakanlık görevini devralırken, "Biz ekip arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak, bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dediğini anımsatarak, "240 bin kişilik ulaştırma ailesi olarak bayrağı daha da yukarılara taşıdık" diye konuştu.


Bakanlığı döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim’de resmen hizmete alınacağını, Kanal İstanbul ile ilgili saha çalışmalarının son aşamaya getirdiklerini, sondajları yaptıklarını, güzergahı belirlediklerini, ÇED sürecini başlattıklarını ve finans yöntemiyle ilgili bu sene "vira bismillah" denilebilecek aşamaya getirildiğini dile getirdi.


Tekirdağ’da meydana gelen tren kazası


Tekirdağ Çorlu’da istenmeyen bir kaza yaşandığını bildiren Arslan, olayla ilgili her türlü adli ve idari soruşturmanın yapıldığını söyledi. Arslan, herhangi bir hata, aksaklık olmasın diye her zaman çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, "Belirli periyodlarla yapılan çalışmalar var. Dar süreli, uzun ve orta vadeli periyodlarla yapılan çalışmalar var. Bu anlamda herhangi bir atlamanın eksikliğin olmadığı yönündedir. Bu, adli ve idari soruşturmalarla kesinlik kazanacaktır. Fakat o gün kriz merkezinde açıklama yapılırken, uzun soluklu kontrolün nisan ayında yapılmış olduğu ifade edildi. Nisandan bu yana hiçbir şey yapılmadı mı? Hayır, 6 aylık, 1 yıllık kontroller var. Özellikle geometrik ölçülerle ilgili gereği yapılmıştır. Aylık, 15 günlük, haftalık kontrollerin de yapıldığını, belgelendiğini vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.


"Yuvaya geri döndük"


Görevi devralan Bakan Turhan ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının insanın hayatını kolaylaştırma, günlük hayatında, seyahatinde ve haberleşmesinde erişilebilir ve ulaşılabilir olması konusunda büyük projelere imza attığını belirterek, 2 yıllık ayrılığın ardından yuvaya tekrar döndüğünü söyledi. Ülkeye daha güzel hizmetler vermeye devam edeceklerini ifade eden Turhan, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha büyük projeleri, yeni bir anlayışla insanların hizmetine daha hızlı sunmak için gayret, aşk ve şevkle çalışmaya gayret edeceklerini ifade etti. Aldıkları bu bayrağı, maksadına, menzile ulaştırmak için gayret sarf edeceklerini belirten Turhan, millete ve ülkeye daha güzel, faydalı hizmetler yapılması temennisinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç