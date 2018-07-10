Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni sisteme geçilmesiyle beraber dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenin ardından hükümetin yeni kabinesini açıkladı. Yeni sistemle birlikte bazı bakanlıklar birleştirildi ve isimleri değiştirildi. Bu kapsamda "Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" da "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değişti. Yeni kabineyi açıklayan Erdoğan bakanlık görevini sürdüren AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan’ın yerine Mehmet Cahit Turhan’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olduğunu açıkladı.

Kabinenin kurulmasının ardından bugün tüm bakanlıklarda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Arslan, 16 yılda bakanlık olarak 474 milyar liralık yatırım yaptıklarını dile getirerek, 25,5 ay önce Başbakan Binali Yıldırım’dan bakanlık görevini devralırken, "Biz ekip arkadaşlarımızla gecemizi gündüzümüze katarak, bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağız" dediğini anımsatarak, "240 bin kişilik ulaştırma ailesi olarak bayrağı daha da yukarılara taşıdık" diye konuştu.

Bakanlığı döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim’de resmen hizmete alınacağını, Kanal İstanbul ile ilgili saha çalışmalarının son aşamaya getirdiklerini, sondajları yaptıklarını, güzergahı belirlediklerini, ÇED sürecini başlattıklarını ve finans yöntemiyle ilgili bu sene "vira bismillah" denilebilecek aşamaya getirildiğini dile getirdi.

Tekirdağ’da meydana gelen tren kazası

Tekirdağ Çorlu’da istenmeyen bir kaza yaşandığını bildiren Arslan, olayla ilgili her türlü adli ve idari soruşturmanın yapıldığını söyledi. Arslan, herhangi bir hata, aksaklık olmasın diye her zaman çalışmaların yapıldığına dikkati çekerek, "Belirli periyodlarla yapılan çalışmalar var. Dar süreli, uzun ve orta vadeli periyodlarla yapılan çalışmalar var. Bu anlamda herhangi bir atlamanın eksikliğin olmadığı yönündedir. Bu, adli ve idari soruşturmalarla kesinlik kazanacaktır. Fakat o gün kriz merkezinde açıklama yapılırken, uzun soluklu kontrolün nisan ayında yapılmış olduğu ifade edildi. Nisandan bu yana hiçbir şey yapılmadı mı? Hayır, 6 aylık, 1 yıllık kontroller var. Özellikle geometrik ölçülerle ilgili gereği yapılmıştır. Aylık, 15 günlük, haftalık kontrollerin de yapıldığını, belgelendiğini vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

"Yuvaya geri döndük"

Görevi devralan Bakan Turhan ise Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının insanın hayatını kolaylaştırma, günlük hayatında, seyahatinde ve haberleşmesinde erişilebilir ve ulaşılabilir olması konusunda büyük projelere imza attığını belirterek, 2 yıllık ayrılığın ardından yuvaya tekrar döndüğünü söyledi. Ülkeye daha güzel hizmetler vermeye devam edeceklerini ifade eden Turhan, bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha büyük projeleri, yeni bir anlayışla insanların hizmetine daha hızlı sunmak için gayret, aşk ve şevkle çalışmaya gayret edeceklerini ifade etti. Aldıkları bu bayrağı, maksadına, menzile ulaştırmak için gayret sarf edeceklerini belirten Turhan, millete ve ülkeye daha güzel, faydalı hizmetler yapılması temennisinde bulundu.