Yenimahalle Belediyesi öğrencilere ders verecek

, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine “Eğitime Destek Projesi” kapsamında hizmet verecek.

Yenimahalle Belediyesi, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine “Eğitime Destek Projesi” kapsamında okulda işlenen tüm dersleri donanımlı öğretmenler eşliğinde tekrar alma imkanı sunacak. Öğrenciler, hafta içi saat 16.00’dan sonra kursa katılabilecek. Ön kayıtın devam ettiği kurslarda öğrenciler, Ekim ayında ders başı yapacak. Yenimahalle’de ikamet eden öğrencilere verilecek eğitimlerde ön kayıt işleminin ardından öğrenciler bir de seviye belirleme sınavına tabi tutulacak. Proje kapsamında öncelikli olarak maddi durumu yetersiz ancak derslerinde başarılı olan öğrenciler seçilecek. Devam zorunluluğunun olmadığı eğitimlerin ilk durağı Demetevler’de bulunan Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik ve Kültür Merkezi olacak. Merkezde yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verilecek. Proje daha sonra 3 merkezde daha faaliyete geçecek.