Yer sofrasında çat kapı iftar

Çiçekli Mahallesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Hatice Top’a çat kapı ev ziyaretinde bulunan Başkan Ak’a eşi Hatice Ak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve eşi Ayşe Sorgun da eşlik etti. Hatice Top şaşkınlığını gizleyemezken Ak, “İftara misafir kabul ediyor musunuz, bir tas çorbanız var mı?” dedi. Akşam ezanın okunmasıyla hep birlikte yer sofrasına geçildi.

Sekiz yıl önce eşini kaybeden ve Aylaz (17), Rabia (8) adında iki çocuğu ile birlikte yaşayan Hatice Top iftar sonrasında konuklarına sıcak çay ikram ederken Başkan Ak da Rabia ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Küçük kızın Ahmet Sorgun’u da kast ederek, “Hanginiz bir kat üstesiniz?” sorusu ise herkesi güldürdü. Ak, Rabia’dan derslerine çok çalışması sözünü aldıktan sonra hediyeler vererek küçük kızı sevindirdi.

Evden ayrılırken Hatice Top, “Yine gelin, yine misafirim olun. Kapım her zaman açık” derken Ak da çat kapı iftarlarla ilgili “Ramazanın bereketini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Onların misafirperverlikleri, alicenaplıkları her şeyin üstünde Paylaştıkça bereketlenen sofralarını bizlere açıyorlar, gönüllerini de açıyorlar, Ramazanı birlikte yaşamak çok daha anlamlı” diye konuştu.