Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 11:03

Yer sofrasında çat kapı iftar

Ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğunu her fırsatta vurgulayarak Keçiörenli’lere misafir olan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile birlikte Hatice Top’un evine konuk oldu.

Yer sofrasında çat kapı iftar

24 Mayıs 2018 11:03


Çiçekli Mahallesinde 2 çocuğuyla birlikte yaşayan Hatice Top’a çat kapı ev ziyaretinde bulunan Başkan Ak’a eşi Hatice Ak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve eşi Ayşe Sorgun da eşlik etti. Hatice Top şaşkınlığını gizleyemezken Ak, “İftara misafir kabul ediyor musunuz, bir tas çorbanız var mı?” dedi. Akşam ezanın okunmasıyla hep birlikte yer sofrasına geçildi.


Sekiz yıl önce eşini kaybeden ve Aylaz (17), Rabia (8) adında iki çocuğu ile birlikte yaşayan Hatice Top iftar sonrasında konuklarına sıcak çay ikram ederken Başkan Ak da Rabia ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Küçük kızın Ahmet Sorgun’u da kast ederek, “Hanginiz bir kat üstesiniz?” sorusu ise herkesi güldürdü. Ak, Rabia’dan derslerine çok çalışması sözünü aldıktan sonra hediyeler vererek küçük kızı sevindirdi.


Evden ayrılırken Hatice Top, “Yine gelin, yine misafirim olun. Kapım her zaman açık” derken Ak da çat kapı iftarlarla ilgili “Ramazanın bereketini vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Onların misafirperverlikleri, alicenaplıkları her şeyin üstünde Paylaştıkça bereketlenen sofralarını bizlere açıyorlar, gönüllerini de açıyorlar, Ramazanı birlikte yaşamak çok daha anlamlı” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
28
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç