Antalya Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından, suça sürüklenen çocuklara yönelik “Umutların Hayal Olmasın” projesi başlatıldı. Proje kapsamında çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini sağlamak için,…
Antalya’nın Alanya ilçesinde ’resmi belgede sahtecilik’ suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve ‘kredi kartı dolandırıcılığı’ suçundan kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası bulunan 2 şüpheli polis…
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde Gündoğmuş ilçesi Merkez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın…
Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangını çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Gündoğmuş ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Gündoğmuş Orman İşletmesinin yanı…
Antalya’nın Demre ilçesinde kent merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Çayağzı mevkiinde erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Çayağzı…
Antalya Emniyet Müdürlüğü, hasta ve yatalak vatandaşların trafik otoparklarındaki araçları için örnek bir uygulama başlattı. Alınan karar gereği vatandaşların kanuni temsilcileri tarafından, araç…
Antalya’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında etüt merkezleri ve gaybubet evlerine yapılan baskında 16 zanlı…
Antalya’nın Manavgat ilçesinde ırmak kenarında bulunan bir mesire alanında piknik yaparken oturduğu sandalye kırılınca üzerine çaydanlık ve reşo yakıtı devrilen kadın ağır…
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Meclis öncesi gündem dışı yapılan konuşmalarda parti gruplarının sözcüleri ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı…
Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen ByLock operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 9’u tutuklandı. Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Girişimci…
Antalya’da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen ByLock operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 10’u tutuklandı. Yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya…
Antalya’nın Alanya ilçesinde aynı günde 3 şüpheli ölüm vak’ası yaşandı.
Dün saat 13.00 sıralarında Güllerpınar Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Ali Özer isimli…
Antalya’nın Kumluca ilçesinde motosikletli 2 kişiyi kovalayan yunus polisleri kaza yaptı. Kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Kumluca ilçesinde bir…