Akaryakıt sektörüne “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı” uyarısı

Grup Meslek Komitesi “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” konusunda sektör mensuplarını uyardı.

ATSO 14. Grup Meslek Komitesi (Akaryakıt ve gaz ürünleri) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Tebliği” konusunda sektör mensuplarını uyardı. Tebliğe göre perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyonları ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmeler 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edecek ya da TMGD hizmeti alacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 14. Grup Meslek Komitesi’nin (Akaryakıt ve gaz ürünleri) Kasım ayı olağan toplantısında, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanarak 22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ”i değerlendirildi.

Tebliğe göre perakende satış yapan akaryakıt işletmeleri ile 50 ton/yıl üzerinde satış yapan tüm tüplü gaz bayilerinin 01.01.2018 tarihinden itibaren tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesinin veya tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından hizmet almasının zorunlu hale geleceği ifade edildi.

Komite üyeleri, söz konusu tebliğin “TMGD istihdam etme muafiyeti” başlıklı geçici 2. maddesinde,“(1) Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin, TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmaz” hükmünün bulunduğunu ifade ederek, yaklaşan uygulama tarihi itibariyle sektör mensuplarının bilgilendirmek üzere bir dizi çalışma yürütme kararı aldılar.