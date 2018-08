Alanya’da bıçaklı gaspçı tutuklandı

Olay, dün saat 05.00 sıralarında Güllerpınar Mahallesi Şahoğlu Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer C. (21), isimli şüpheli, Cezayir uyruklu bir kişiyle alkol aldıktan ve uyuşturucu kullandıktan sonra bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Daha sonra Muammer C., Cezayir uyruklu kişiyi bıçaklayarak çantasını alıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Bıçaklanan kişinin acı içinde kıvrandığı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Olay sonrası çalışma başlatan Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, şüpheli Muammer C.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muammer C. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.