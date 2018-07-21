Alzheimer Farkındalık Günü’nde Erik Dalı oynayacaklar

Kıdemli kent sakinleri bunun için haftada 3 gün 6 saat çalışıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre Muratpaşa nüfusunun yaklaşık yüzde 13.5’ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Bu yaş grubunda 66 bin 764 nüfusa sahip ilçede, Muratpaşa Belediyesi, kıdemli kent sakinlerine yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Parkı’nda ilk Yaşlı Evini açmasıyla başlayan çalışmalar, sırasıyla Fener ve Soğuksu mahalleleri Yaşlı Evlerinin hizmete girmesiyle devam etti. Yaşlı Evleri, 60 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinlerine üyelik sistemiyle hizmet vermeye devam ederken bu çalışmalar Muratpaşa’yı Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kentler ve Toplumlar Ağı üyeliğine taşıdı.

Muratpaşa Belediyesi, çağın hastalığı Alzheimer’ı ötelemek, rehabilite etmek ve uzakta tutmak için Yaşlı Evleriyle başlayan çalışması Türkiye Alzheimer Derneği’yle düzenlenen seri panel ve konferanslarla devam etti. Çalışmalara bu yıl Alzheimer hastalarının yakınlarına uzman desteği sağlayan Alzheimer Danışma Hattı eklendi.

Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Evlerinde şimdi 21 Eylül Dünya Alzheimer Farkındalık Günü’nde gerçekleştirecekleri etkinliğin heyecanı yaşanıyor. Fener Yaşlı Evinde, yaşları 58 ile 72 arasında değişen 71 kıdemli kent sakini, 21 Eylül’de son dönemin popüler oyun havası Erik Dalı oynayacak. Kendilerine ‘Erik Dalı Grubu’ adı veren 57 kadın ve 14 erkek, pazartesi, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere, haftada 3 gün 6 saat çalışıyor.