Antalya Havalimanında bayram yoğunluğu

İç turizmi hareketlendiren bayram tatili boyunca 300 bin civarında yerli turistin tatilini Antalya’da geçirmesi bekleniyor.

Ramazan Bayramı’nı tatil ve akraba ziyareti yaparak değerlendirmek isteyenler Antalya Havalimanının iç ve dış hatlarında yoğunluğa neden oldu. Turizm kenti Antalya Havalimanında iç hatlarda İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Trabzon, Samsun geliş seferlerinde büyük yoğunluk yaşandı. Tatile gelen aileler, anlaşmalı oldukları otele özel araçlarla hareket etti. Antalya’dan da bir o kadar akraba ziyaretine gidenlerin olması dikkat çekti.

Öte yandan kıyı bölgelerinde 300 bine yakın yerli turistin tatil yapması bekleniyor.

5 günlük tatil için Gaziantep’ten Antalya’ya geldiklerini ifade eden Nurhan Özkaya, "Sıcak olması ve denizinin güzel olması nedeniyle burayı tercih ettik. Güzel bir tatil yaparız inşallah. Tüm Türkiye’nin bayramını kutluyorum" dedi.

Tatil yapılacak en güzel yerin Antalya olduğunu belirten Seren Bora, "Otel dışına çıkmadan tatil yapıyoruz. 5 günlük tatilimiz için Gaziantep’ten geldik" ifadelerini kaydetti.

Her bayramda Antalya’yı tercih ettiklerini dile getiren Nevzat Bora, ailecek güzel bir tatil geçirmeyi planladıklarını söyledi.