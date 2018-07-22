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22 Temmuz 2018 14:00

Antalya Yaşam Parkı’nda Murat Boz coşkusu

Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda düzenlenen 1’inci Yaz Festivali’nde ünlü sanatçı Murat Boz muhteşem bir konser verdi.

Antalya Yaşam Parkı’nda Murat Boz coşkusu

22 Temmuz 2018 14:00

Başkan Menderes Türel, Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı Konyaaltı’na kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her şey Antalyalılar için” dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Konyaaltı’na kazandırdığı 6.5 kilometrelik Sahil Antalya Yaşam Parkı 1’inci Yaz Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Festivalde ünlü sanatçı Murat Boz sahne aldı. Olbia Meydanı’nda halka açık gerçekleştirilen konsere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başkan Türel’den Murat Boz’a çiçek


Murat Boz’un muhteşem performansıyla Antalyalıları coşturdu. Birbirinden güzel parçalarını Antalyalılar için seslendiren Murat Boz, Antalya’da olmaktan büyük keyif aldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de Antalyalılar adına ünlü sanatçıya çiçek takdim etti. Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı Konyaaltı’na kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Başkan Türel, “Her şey sizler ve Antalyalı hemşehrilerim için. Murat Boz ile gerçekleştirdiğimiz 1’inci Yaz Festivali’nde hepinize eğlenceli bir gece diliyorum” dedi.




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