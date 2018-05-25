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25 Mayıs 2018 18:27

Antalya’da bir hafta içinde 35 bin kişi sorgulandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 18-24 Mayıs tarihlerinde yapılan çalışmalarda, 35 bin 384 kişi sorgulandı, 290 aranan kişi yakalandı.

Antalya’da bir hafta içinde 35 bin kişi sorgulandı

25 Mayıs 2018 18:27

Uygulamalarda 137,8 gram esrar, 35,3 gram eroin, 10,8 gram kokain, 598 adet uyuşturucu hap, 11 tüfek, 16 tabanca ele geçirildi


Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 18-24 Mayıs tarihlerinde yapılan uygulama ve çalışmalarda, 35 bin 384 kişi sorgulandı, 290 aranan kişi yakalandı, 4 bin 336 araç sorgusu yapıldı, 52 aracın yakalamalı-hacizli olduğu anlaşıldı ve bin 381 motosiklet sorgulandı.


Yapılan kontrollerde, 137,8 gram esrar, 35,3 gram eroin, 10,8 gram kokain, 598 adet uyuşturucu hap, 3’ü kuru sıkı olmak üzere toplam 16 tabanca, 11 adet tüfek ile 109 adet fişek ele geçirildi.


Günübirlik kiralık yerleri denetleyen görevlilerce yapılan denetimlerde, 70 iş yeri denetlendi, 24 kayıp kişi bulunarak gerekli işlemleri yapıldı.


Öte yandan, 87 umuma açık yer denetlendi, 19 iş yerine eksiklikleri nedeniyle, 16 fuhuş amaçlı pazarlık yapan kişi, 55 dilenci ve seyyar satıcı hakkında ise işlem yapıldı.




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