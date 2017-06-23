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23 Haziran 2017 11:45

Antalya’da bonzai kullanan genç hastanelik oldu

Antalya’da, bonzai kullandığı iddia edilen genç, fenalaşınca güçlükle hastaneye kaldırıldı.

Antalya’da bonzai kullanan genç hastanelik oldu

23 Haziran 2017 11:45


Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi üzerindeki esnaf, yerde yatan genci görünce durumu polise bildirdi. Adrese gelen polis, genci koluna girip, polis aracına bindirmek istedi. Kendinde olmayan genç güçlükle polis aracının kapısına kadar getirildi, fakat bir türlü araca bindirilemedi. Polis uzun süre uğraşmasına rağmen sonuç alamayınca 112 sağlık ekiplerinden destek istedi. Polis, kaldırıma oturan gence su vermeyi de ihmal etmedi. Üzerinden kağıt mendil, poşet ve bozuk para çıkan gence sağlık ekipleri müdahale etti. Suyu içen genç bir anda kendini yere attı.


Sağlık ve polis ekipleri tarafından kaldırılan ve isminin Ali olduğu öğrenilen genç güçlükle ambulansa alındı. Bonzai kullandığı iddia edilen genç, sedyeye ayaklarından bağlanarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.




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