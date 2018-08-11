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11 Ağustos 2018 16:54

Antalya’da makilik yangını

Antalya’da kırsal alanda çıkan makilik yangını korkuttu.

Antalya’da makilik yangını

11 Ağustos 2018 16:54


Kepez ilçesi Varsak Esentepe Mahallesi’nde dağlık ve kırsal alanda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Mahalleli büyük panik yaşarken, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesine bağlı Haşereyle Mücadele Ekipleri de çalışmalara kendi imkanlarıyla destek verdi.


İtfaiye yangın evlere sıçramadan söndürdü. Yangında 6 adet boş arı kovanın da yandı.




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