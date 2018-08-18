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18 Ağustos 2018 22:16

Antalyaspor ve Atiker Konyaspor yöneticilerinden dostluk mesajı

Antalyaspor ile Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi iki takımın yöneticileri düzenlenen etkinlikte dostluk mesajı verdi.

Antalyaspor ve Atiker Konyaspor yöneticilerinden dostluk mesajı

18 Ağustos 2018 22:16


Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor’un sahasında oynayacağı Atiker Konyaspor karşılaşması öncesi iki takım yöneticileri bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen yemekte iki takım yöneticileri dostluk mesajı verdi.


Burada Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, sporun centilmenlik, kardeşlik, dostluk anlamı taşıdığını söyledi. Komşu illerin sportif dostluğunun gelişmesini önemli bulduklarına değinen Bulut, "Bu anlamda Konyaspor ile Antalyaspor’un kardeş takım olacağını düşünüyoruz. İlerleyen dönemle taraftarlar da bir araya gelir, onlar da aynı masada kardeşçe dostça sohbet eder. Bizimle birlikte taraftarımız Konya’ya gider esnaf iş yapar. Konya taraftarı Antalya’ya gelir kent hareketlenir. Maçta iyi olan kazansın. Dostluğumuzun pekişmesini temenni ediyorum. Bu bütün takımlar arasında olmalı" ifadelerine yer verdi.


Atiker Konyaspor Başkanvekili Enes Ünlüer ise iki takımın maçında dostluğun kazanmasını istedi.


Konyaspor Spor Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy ise Antalyaspor yöneticilerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Antalya ile Konya arasındaki dostluk devam edeceğine inanıyoruz. Maçta sahada hak eden kazansın" dedi.




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