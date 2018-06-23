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23 Haziran 2018 10:27

Bakan Çavuşoğlu: "Her yerde güçlüyüz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Münbiç’e, askerlerimiz Türk bayraklarıyla girdi.

Bakan Çavuşoğlu:

23 Haziran 2018 10:27

İşte bu Türkiye’nin diplomasi zaferidir. Sahada kazanırsın ama masada kaybedersin, tarih boyunca olduğu gibi ama biz şimdi sahada kazandıklarımızı, masada kaybettirmiyoruz. Her yerde güçlüyüz" dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Alanya İlçe Teşkilatının 24 Haziran seçimleri kapsamında düzenlediği ’İstikrar Yürüyüşü’ne katıldı ve ardından da Payallar Mahallesi’nde bulunan toptancı halinde vatandaşlarla buluştu. Burada kendisini karşılayan halka seslenen Çavuşoğlu, Alanyalılara çok güvendiğini belirterek, 24 Haziran’da büyük bir siyasi savaş verileceğini söyledi. Yapılacak seçimin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan’ın yalnız olmadığını göstereceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı hizmetlere en büyük teşekkürü 24 Haziran’da birlikte göndereceğiz inşallah. Peki, bu evladınızı yalnız bırakacak mısınız? Bizi güçlü gönderin ki, en zor, en çetrefilli konularda masada olduğum zaman kendime olan, milletime olan öz güvenim daha fazla olsun" ifadelerini kullandı.



"Şimdi sahada kazandıklarımızı, masada kaybettirmiyoruz"


Güçlü Türkiye’nin önemini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yeri geldiği zaman masada kazanalım, sahada uygulayalım, Münbiç’te olduğu gibi. Girdi mi Münbiç’e askerlerimiz, Türk bayraklarıyla girdi mi? İşte bu Türkiye’nin diplomasi zaferidir. Aynı zamanda dirayetinin zaferidir. Tek başına olsan, masada gücün olmasa, borcun olsa, ezik olsan bunların hiçbirini söyleyemezsin. Dil ucuyla söylesen de direnemezsin. Masadan boynu bükük kalkarsın, eskiden olduğu gibi. Sahada kazanırsın ama masada kaybedersin, tarih boyunca olduğu gibi ama biz şimdi sahada kazandıklarımızı, masada kaybettirmiyoruz. Her yerde güçlüyüz" diye konuştu.




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