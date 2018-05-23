Başkan Böcek Korkuteli ve Elmalı’da

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli ve Elmalı’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. İlk olarak CHP Korkuteli İlçe Yönetimini ziyaret eden Başkan Muhittin Böcek, burada CHP Korkuteli İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır ve partililer tarafından karşılandı. Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli İlçe Teşkilatı’nı yeni hizmet binasında ziyaret ederek hayırlı olması dileklerinde bulunmak istediklerini söyledi. Muhittin Böcek, CHP Korkuteli İlçe Başkanı Yıdıray Çıldır’a Atatürk’ün çerçeveli portre resmini hediye etti.

Başkan Böcek, beraberindeki heyetle birlikte Korkuteli ziyareti sonrası Elmalı’da CHP İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi. İlçe Başkanı Şakir Aydın ve yönetimi tarafından büyük sevgiyle karşılanan Başkan Böcek, Gazipaşa’dan Kaş’a Antalya’yı mahalle mahalle gezdiğini belirterek ayrım yapmadan herkesle kucaklaştıklarını söyledi. Partililerden büyük alkış alan Başkan Muhittin Böcek, daha sonra CHP Elmalı İlçe Başkanı Şakir Aydın’a Atatürk’ün çerçeveli portre resmini hediye etti.

Başkan Muhittin Böcek, Şakir Aydın ve partililerle birlikte İlçede Sivil Toplum Kuruluşları ve esnafı ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başkan Böcek ilk olarak Elmalı Esnaf Odaları Başkanı Hüseyin Aslan’ı sonrasında ise Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş’ı ziyaret etti. Başkan Böcek son olarak da 17 Nolu Elmalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mustafa Kartal’ı ziyaret etti.

Başkan Muhittin Böcek, Korkuteli ve Elmalı’da yaptığı bir dizi ziyarette vatandaşların ilgisinden son derece memnun kaldığını belirterek, bu ziyaretlerde kendisine eşlik eden başta İlçe Başkanı Şakir Aydın olmak üzere tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ettiğini söyledi.