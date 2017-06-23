Başkan Türel, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Menderes Türel ile birlikte Genel Sekreter Birol Ekici, Genel Sekreter Yardımcıları, danışmanlar ve bürokratları hazır bulundu. Büyükşehir Belediye çalışanları, törende Daire Başkanları ve Şube Müdürleri önderliğinde Başkan Türel ile bayramlaştı. Başkan Türel, personeliyle tek tek tokalaşarak iyi bayramlar diledi.

Huzurlu bayramlar

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bayram hatırası için fotoğraf çektirmek isteyen personelleri kırmayarak fotoğraf çektirdi. Başkan Türel, belediye personeli ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayıp, “Aileniz ve yakınlarınızla birlikte iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde dolu dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.