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23 Haziran 2017 17:15

Başkan Türel, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli ile bayramlaştı.

Başkan Türel, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı

23 Haziran 2017 17:15


Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Başkan Menderes Türel ile birlikte Genel Sekreter Birol Ekici, Genel Sekreter Yardımcıları, danışmanlar ve bürokratları hazır bulundu. Büyükşehir Belediye çalışanları, törende Daire Başkanları ve Şube Müdürleri önderliğinde Başkan Türel ile bayramlaştı. Başkan Türel, personeliyle tek tek tokalaşarak iyi bayramlar diledi.



Huzurlu bayramlar


Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bayram hatırası için fotoğraf çektirmek isteyen personelleri kırmayarak fotoğraf çektirdi. Başkan Türel, belediye personeli ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayıp, “Aileniz ve yakınlarınızla birlikte iyi bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlıklı, huzurlu, barış ve kardeşlik içerisinde dolu dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.




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