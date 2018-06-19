Başkan Türel, esnafı dinledi

Muratpaşa İlçesi’nde Yener Ulusoy Bulvarı, Cuma Pazarı esnafını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Hayırlı işler” dileklerini iletti. Esnafın sorunlarını dinleyen Türel, talep ve önerilerini aldı. Antalya’da esnafla ilgili tüm kararları esnafla kol kola, onların görüş ve önerilerine danışarak aldıklarını belirten Başkan Türel, sözde değil özde esnaf dostu olduklarını söyledi.

Kent merkezine turisti çekecek cazibe alanları kazandırmaya gayret ettiklerini anlatan Türel, “Kent merkezini 5 yıldızlı hale getiriyoruz. İşte Şarampol Caddesi muhteşem oldu. Cumhuriyet Meydanı’nı yeniden düzenleyerek adına ve Antalya’ya yakışır hale getirdik. Doğu Garajı’nda geleneksel çarşı kültürümüzü yaşatacağımız çok önemli bir proje yürütüyoruz. Yanındaki nekropol müzesi ile çekim merkezi olacak. Ali Çetinkaya Caddesi’ni, aynı Şarampol’de olduğu gibi yeniden düzenleyerek cazibe merkezi haline getiriyoruz. Balbey’i Antalyamızın ikinci Kaleiçisi yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleneksel el sanatlarımızı Sobacılar Çarşısı’nda topluyoruz. Eski Stadyum alanını yıkarak içinde Kent Müzesi’nin de olduğu, Türkiye’nin ilk Millet Bahçesi’ne dönüştürüyoruz. Konyaaltı Sahili’ni dünyanın en güzel sahili haline getirdik. Raylı sistem hatları ile en çağdaş ulaşımı getirerek, kentin her noktasına ulaşım imkânı sağlıyoruz. Tüm bunlar kent merkezini canlandıracak, esnafın kazanmasını sağlayacak projeler” dedi.

Başkan Menderes Türel, Kruvaziyer Liman Projesi’nin önemine işaret ederek, “Zengin turist kruvaziyer gemilerle geziyor. Bu projeyi hayata geçirdiğimizde Antalya dünyanın en önemli kruvaziyer noktalarından biri olacak. Aynı anda 4 geminin demirlediği liman, deniz içinden karaya ulaşan, akvaryum görüntüsündeki tüp geçidi ile ayrı bir cazibe oluşturacak. Antalya kent merkezine gelen zengin turistler, esnafa da büyük kazanç sağlayacak” diye konuştu.