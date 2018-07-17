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17 Temmuz 2018 18:10

Demre’nin Cadde ve Sokaklarına 60 bin ton sıcak asfalt

Antalya’nın Demre İlçesi’nde cadde ve sokaklara 60 bin ton sıcak asfalt döküldü.

Demre’nin Cadde ve Sokaklarına 60 bin ton sıcak asfalt

17 Temmuz 2018 18:10


Demre Belediyesi, ilçede mevcut yolları yenileyip sıcak asfalt ile kaplıyor. Bazı bölgelerde ise parke taşı ve betonla kaplama yapıyor. Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, “Demre’de hızlı gelişimin en doğru şekilde ve sürdürülebilir olması için belediye olarak üzerimize düşen çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ulaşımın sağlandığı yolların sürekli olarak bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Belirlenen program dâhilinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyoruz. Bir yıl içinde İlçe genelinde 30 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık. Merkez mahallelerimizin sokaklarında ikinci parti 30 bin ton olmak üzere toplamda 60 bin ton sıcak asfalt çalışması yaptık” dedi.




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