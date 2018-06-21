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21 Haziran 2018 11:15

Döşemealtı Belediyesi Polonya’da

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen, Polonya Ulusal Ajansı’nca düzenlenen Polonya Serock kentindeki SOHO Eğitim Programında Döşemealtı anlatıldı.

Döşemealtı Belediyesi Polonya’da

21 Haziran 2018 11:15


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen, Polonya Ulusal Ajansı’nca düzenlenen SOHO Eğitim Programı Serock kentinde 13- 17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Eğitim programına, DöşemealtıEkolojikKreşi’nin ortak olduğu “Eco Farm Kindergartens” ( Ekolojik Çiftlik Kreşleri ) AB Projesi’nin Koordinatörü Ayfer Yılmaz katıldı.


Toplantıda Yılmaz, Döşemealtı Belediyesi’ni ve Belediyenin Avrupa Birliği projelerini anlattı. 20 ülkeden 25 katılımcının yer aldığı toplantıda Yılmaz, ülkemizi, şehrimizi, ilçemizi ve belediyemizi tanıtma fırsatı da bulmuş oldu.




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