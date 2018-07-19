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19 Temmuz 2018 14:26

Ev yolundaki tatilciye hız uyarsı

Antalya’da tatil yaptıktan sonra evlerine dönmekte olan vatandaşlara ve yabancı turistleri taşıyan araçların sürücülerine trafik kurallarına uymaları ve hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarı çalışmaları yapılıyor.

Ev yolundaki tatilciye hız uyarsı

19 Temmuz 2018 14:26


Kemer Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada asayiş uygulama noktasında şüpheli görülmeyen başka il plakalı araçlar kısa süreliğine durduruldu..Görevli polisler araçların sürücülerine, bunun bir trafik kontrol uygulaması olmadığını hatırlattıktan sonra tatil dönüşü evlerine sağ salim varabilmeleri ve trafik güvenliği için yolculukları sırasında hız limitlerine, trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı ve bu konuda hazırlanmış broşürü verdi.


Durdurulan araçların sürücüleri, uyarılar için teşekkür ederken, uygulamada görev alan polislerden Sevcan Sarıca Beneklioğlu “Tatil için Kemer ilçemizi seçen vatandaşlarımızın tatil dönüşü evlerine güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve levhalarına karşı duyarlı olmaları, hız limitlerini aşmamaları konusunda uyarı, bilgilendirme konularında çalışmalar yürütmekteyiz. Tüm çalışma arkadaşlarım Kemer’de vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir tatil geçirebilmeleri konusunda özverili bir şekilde çalışmaktadır. ” dedi.




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