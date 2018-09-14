Güvenini kazandığı Alman arkadaşının önce ev anahtarını koplaladı ardından 650 bin TL'sini çaldı

Antalya'da yerleşik yaşayan Alman uyruklu kişinin evinden 650 bin lira çalan hırsız yakalandı. Şüphelinin birkaç gayrı menkul işini hallettiği Alman arkadaşınının güveninini kazanıp kopyaladığı anahtarı ile eve girip aldığı ve Mazı Dağı'nda bir taşın altına gömdüğü para ise polis tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde bir sitede yaşayan Alman uyruklu A.M.'nin dairesinde bulunan 650 bin lirasının çalınması üzerine polise başvurdu. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alman şahsın Antalya'da iletişim içinde olduğu kişileri araştırmaya başladı. Birkaç kişinin ifadesini alan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin A.K.(35) olduğunu belirledi. A.K., Güzeloba Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. AK.'nin Mazı Dağı'nda bir taşın altına gömdüğü para ise polis tarafından Alman A.M.'ye teslim edildi. 17 ayrı suçtan kaydı bulunan A.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan A.K.'nin, Alman A.M.'nin Antalya'da bir takım gayrimenkul işlerini hallettiği ve bu nedenle aralarında bir güven ortamının oluştuğu öğrenildi. A.K.'nin aralarındaki güvenden faydalanarak, A.M.'nin dairesinin kapısını anahtarını kopyaladığı ve olay günü içeriye bu anahtarla girdiği paranın olduğu iç kapıyı ise kırıp parayı aldığı belirlendi.