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19 Eylül 2017 17:18

İntiharını ayrıldığı sevgilisine izletti

Antalya’da bir genç ayrıldığı sevgilisinin kendisi ile yeniden barışmaması üzerine intihar etti.

İntiharını ayrıldığı sevgilisine izletti

19 Eylül 2017 17:18

İntihar eden gencin o anları ise sosyal paylaşım programı üzerinden eski sevgilisine izlettiği öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi, Batı Çevre Yolu yakınındaki ormanlık alanda meydana geldi. Kent merkezinde bir otomobil servisinde çalışan M.G, sevgilisinden ayrılması üzerine bunalıma girdi. Ayrıldığı sevgilisinin bir türlü barışmaması üzerine M.G, sabah saatlerinde ormanlık alana geldi. Burada hazırlık yapan M.G, intihar edeceğini yakınlarına haber verdi. Yanında getirdiği ipi ağaca bağlayıp motor kaputunun üzerine çıkan M.G, ilmeği boynuna geçirdi. Eski sevgilisini görüntülü arayan M.G, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Yakınının ihbarı üzerine verilen adrese giden polis, M.G’nin ipte asılı olduğunu gördü. Çağrılan 112 sağlık ekipleri, M.G’nin öldüğünü belirledi. M.G’nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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