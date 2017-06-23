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23 Haziran 2017 12:07

Kepez’den 33 bin kişiye şerbet ikramı

Kepez Belediyesi’nin hizmet aracı ikram çeşmesi musluklarından, bir ay boyunca ramazan şerbeti aktı.

Kepez’den 33 bin kişiye şerbet ikramı

23 Haziran 2017 12:07


Kepez Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl da hizmet veren ‘ikram çeşmesi, Ramazan boyunca her gün farklı bir camide teravih namazı çıkışlarında vatandaşı serinletti.


Geçtiğimiz yıl sabah namazları sonrası çorba ikramının yapıldığı araç, bu kez serinleten ramazan şerbeti dağıttı. Ramazan süresince her gün farklı bir mahallede farklı cami avlusuna kurulan ikram çeşmesi, her gün yaklaşık bin kişiye geleneksel ramazan şerbeti tadını hatırlattı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleşen Ramazan etkinlikleri, ev ziyaretleri ve 66 mahallede 66 bin kişiye ulaşan iftar yemeklerinin yanında yine bir Ramazan klasiği olan şerbet ikramı, her gün bin, Kadir Gecesi’nde 4 bin olmak üzere 33 bin kişiye ulaştırıldı.


Her akşam farklı mahallenin farklı camisinde ikram çeşmesinden güzel ramazan şerbetleri ikram ederek bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını söyleyen Başkan Hakan Tütüncü, İlerleyen yıllarda da farklı bir Ramazan kültürünün yine Kepez’de yaşatılacağını vurgulayarak, tüm vatandaşlara güzel bir bayram temenni etti.




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