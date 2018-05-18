Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:09

Kepez’e botanik bahçesi

Kepez DokumaPark bünyesine kazandırılacak olan botanik bahçeye ilk dikim gerçekleştirildi.

Kepez’e botanik bahçesi

18 Mayıs 2018 13:09


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaklaşık 18 bin metrekare’lik alanıyla bölgenin en büyük botanik bahçesinin oluşturulacağı DokumaPark’taki çalışmaları yerinde inceledi. Portakal ve zeytin bahçelerinin oluşturulduğu Dokuma Fabrikası arkasındaki alana dikilen ilk ağaca can suyu veren Başkan Tütüncü, Akdeniz’de yaşayabilen ülkemizin çeşitli odunsu bitki ve çalılarının burada buluşturulacağını açıkladı.



Ağaç müzesi olacak


İlk etapta tamamlanacak bin metrekare’lik alanda dikilen erguvan, manolya, sığla, gravilla türü ağaçlar, Antalya’nın çeşitli bölgelerinden getirildi. Her ağacın altında yer alacak kimlik kartında biyolojik özelliklerin anlatılacağını belirten Başkan Tütüncü, ağaç müzesinde ise bilimsel unsurları sunan bir sergi oluşturulacağını kaydetti. Kısa süre sonra farklı bitki türlerinin de burada görülebileceğini belirten Tütüncü, DokumaPark’ın doğaseverlerin çekim merkezi olacağını söyledi.



Çevreci belediyeyiz


Antalyalılara çevreci bir belediye olmanın avantajlarını hep yaşattıklarını vurgulayan Hakan Tütüncü, bu yönde sürekli yenilikler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Antalya’nın hatıralarının yaşatıldığı parkın müzeleri ve doğasıyla cazibe merkezi olduğunu belirten Tütüncü, bitki çeşitliliği görmek isteyen herkesi DokumaPark’a davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç