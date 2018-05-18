Kepez’e botanik bahçesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yaklaşık 18 bin metrekare’lik alanıyla bölgenin en büyük botanik bahçesinin oluşturulacağı DokumaPark’taki çalışmaları yerinde inceledi. Portakal ve zeytin bahçelerinin oluşturulduğu Dokuma Fabrikası arkasındaki alana dikilen ilk ağaca can suyu veren Başkan Tütüncü, Akdeniz’de yaşayabilen ülkemizin çeşitli odunsu bitki ve çalılarının burada buluşturulacağını açıkladı.

Ağaç müzesi olacak

İlk etapta tamamlanacak bin metrekare’lik alanda dikilen erguvan, manolya, sığla, gravilla türü ağaçlar, Antalya’nın çeşitli bölgelerinden getirildi. Her ağacın altında yer alacak kimlik kartında biyolojik özelliklerin anlatılacağını belirten Başkan Tütüncü, ağaç müzesinde ise bilimsel unsurları sunan bir sergi oluşturulacağını kaydetti. Kısa süre sonra farklı bitki türlerinin de burada görülebileceğini belirten Tütüncü, DokumaPark’ın doğaseverlerin çekim merkezi olacağını söyledi.

Çevreci belediyeyiz

Antalyalılara çevreci bir belediye olmanın avantajlarını hep yaşattıklarını vurgulayan Hakan Tütüncü, bu yönde sürekli yenilikler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Antalya’nın hatıralarının yaşatıldığı parkın müzeleri ve doğasıyla cazibe merkezi olduğunu belirten Tütüncü, bitki çeşitliliği görmek isteyen herkesi DokumaPark’a davet etti.