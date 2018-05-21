Konyaaltı Sahilinde çocukların fıskiye keyfi

Antalya Büyükşehir Belediyesince yürütülen Konyaaltı Sahili Projesi etap etap hizmete açılıyor. Hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 50, deniz suyu sıcaklığının ise 24 derece olduğu Antalya’da, şehir içindeki süs havuzları ve fıskiye alanları çocuklarla doldu. Aileleri ile birlikte sahile gelen yerli- yabancı çocuklar, fıskiyenin altına girip eğlendi. Kimisi elbiseleriyle, kimisi şortuyla serinledi. Buz gibi suyun altında sevinç çığlıkları atan minikler, çevreden geçenlerin meraklı bakışları altında serinlemenin tadını çıkardı. Senkronize hareket eden fıskiyelerden çıkan suyu yakalamaya çalışan çocuklar, saatlerce suyun altında oynadı.Anneler ise çocuklarının eğlencelerini cep telefonunun kamerası ile görüntüledi.Öte yandan yenilenmiş Konyaaltı Sahili’ne vatandaşların büyük ilgi gösterdiği görüldü.