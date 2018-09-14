Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, hayırseverleri okul yaptırmaya çağırdı

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir ile birlikte Manavgat'ta devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Şelale Mahallesinde inşaatı devam eden ve 32 derslikle Manavgat'ın en büyük ilköğretim okulundan başlayan incelemeler kapsamında Sarılar Zeki Vargün İlköğretim okulu ek binası. Kavaklı Mahallesinde hayırsever Ahmet Kara tarafından yaptırılmakta olan, Gündoğdu mahallesinde hayırsever Düriye Duran tarafından yaptırılan okulda incelemelerde bulunuldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, bu yıl Manavgat'ta milli eğitimin atak yılı olduğunu belirterek “100 dersliğe yakın bir derslik seneye hazır olacak. İkili eğitimi büyük oranda azaltacak. Biliyorsunuz ikili öğretimde büyük sıkıntılar var. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı ikili eğitim görüyor. 100 kişilik bir okulda 200 kişi Eğitim görüyor demek aslında. Sabah, akşamBu da tabii özellikle kış döneminde şey oluyor.Öğrencilerin çok erken okula gelmesine neden oluyor. Çok geç ayrılmasına neden oluyor. Dolayısıyla çocuklarımız ufak güvenlik sorunları olabiliyor işte trafik sorunları olabiliyor. Hatta sağlık sorunlar olabiliyor. İkili öğretimden tekli öğretime geçiş için müthiş bir atak gibi bu sene işte. 4 İnşaat var ve hızla yükseliyor hepsi. Amaç tekli öğretime geçmek. Tekli öğretimi yaklaşık 40'lardan yüzde 30'lara indirmiş olacağız 4 okulla birlikte. Ki bu bir başarı. İki tane de kamulaştırılmış arsa var. Biz Tabii bu kamulaştırma yapılırken, aslında bunu hayırseverlerimize de takdim etmiş oluyoruz. Bu gezinin amacı da bir anlamda o. Onları yatırıma eğitime yatırıma çağırıyoruz. Yapanlar var onlara çok teşekkür ederiz. Ama yeterli gelmiyor biz bu kamulaştırdığımız yerleri de onlara vermeye hazırız. Bu tür ki bu sene Turizm çok iyi gidiyor. Bu iyi gidiş bize yansır diye düşünüyoruz. Özellikle eğitim alanında hayırseverler bizde Manavgat'ta çok fazla hayırsever okulu var. Bu biliyorsunuz devletin milli eğitim Bakanlığı'nın ihale ettiği bir okul. Sayın valiliğimizin ihale ettiği bir okul. Ama bunun yanında çok daha fazla eğitim yuvasına ihtiyacımız var. Manavgat'ımızın eğitiminin rahatlaması için bunların yapılması gerekiyor bir an önce. Müteahhitlere arkadaşlar bitirin diyoruz. Onlar da mart ayına, nisan ayına kadar bitiririz diyorlar olağanüstü bir şey olmazsa. Müthiş bir rahatlama sağlayacak. 32 derslikli okul Manavgat'ta başka bir yerde yok” dedi.