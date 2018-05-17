Manavgat Kent Meydanı projesi başladı

Toplam 6 bin 60 metrekarelik alanda yapılan kent meydanı ve peyzaj düzenlemesi, eski balıkhanenin olduğu alanda yapılmaya başlandı. Manavgat Kent Meydanı projesi için belediye ekipleri tüm hızıyla çalışmalara başladı. Projenin alt katında 2 bin 944 metrekare alan otopark için ayrıldı. Engelli otoparkı da dahil 150 araçlık otopark alanında ayrıca dışarıda 25 araçlık cep otoparkı alanı da oluşturuldu.

Omurga görevi görecek

Projede ayrıca amfi terası, ırmak kenarı seyir terası, ahşap seyir terası, ahşap yürüyüş yolu, kent mobilyaları ile oturma alanları, yansıma havuzu, modern aydınlatma, kaldırım düzenlemesi gibi birçok yenilik ile vatandaşlara yeni bir nefes alanı kazandırılacak. Kent Meydanı Projesi, Manavgat Köprüsü, Tugayoğlu Caddesi ve Irmak Kenarı Yürüyüş Yolunu birbirine bağlayarak bir omurga görevi görecek.

Sözen: “Yeni bir nefes alanı”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Manavgat Kent Meydanı Projesi benim belediye başkanlığım boyunca en heyecanlandığım ve en önem verdiğim projedir. Bu proje ile eski balıkhane alanı atıl durumdan kurtulacak ve kentimiz hak ettiği alana ve görünüme kavuşacak. Vatandaşlarımız ırmağı daha çok deneyimleyebilecek ve kentimize yeni bir nefes alanı kazandırılacak. Projemizi en yakın zamanda siz değerli Manavgat halkı ile buluşturmak için tüm hızımızla çalışıyoruz” dedi.