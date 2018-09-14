Manavgat polisinden okul öncesi park ve internet kafe denetimi

Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 öğretim yılında öğrencilerin daha güvenli bir eğitim-öğretim yılı geçirebilmeleri amacıyla okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun bulundukları ortamlarda denetimler gerçekleştirdi

Narkotik, Asayiş, Çocuk Büro, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri başta okullar çevresi olmak üzere çocukların yoğun olarak bulundukları Parklar, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapan dükkanlar, iddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler internet kafe ve oyun salonlarında denetimler yaptı.

Uygulamanın amacının çocukların bulunduğu ortamların güvenli hale getirilmesi, çocuk ve gençlerin uyuşturucu madde kullanımı ile terör kaynaklı ideolojik faaliyetlerden uzak tutulması olduğu bildirildi. Uygulamalarda işletmelerin ruhsat ve diğer belgelerinin yanısıra ortamda bulunan çocuk ve gençlerin kimlik sorgulamaları da yapılıyor.

Denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince de okul servis araçlarında şoför ve rehber personelde de Karayolları Trafik Kanunu ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında denetleneceği bildirildi.