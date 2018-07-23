Memur Sen basın bayramını kutladı

‘Basın çok önemli bir güçtür’

Memur Sen Antalya Temsilcisi Mustafa Çoban, 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı. Çoban, “Özgür ve tarafsız basının demokrasimiz için taşıdığı büyük önem, 15 Temmuz’da yaşadığımız darbe girişiminde açıkça ortaya çıktı. 15 Temmuz’da darbecilerin baskılarına rağmen halkın haber alma hakkını koruyan basın mensupları hain girişimin önlenmesinde önemli bir rol oynadı” diye konuştu. Demokrasinin bir milletin ve bir ülkenin asgari müşterekleriyle, birlikte yaşama ve karşılıklı hoşgörü ve tahammül rejimi olduğunu belirten Mustafa Çoban, basının sosyal ve hukuk devletinin tesisi ve korunması anlamında çok önemli bir güç olduğunu anlattı.

Özgür basına vurgu

Çoban, “24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz`da kutlanmaktadır. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı´nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.