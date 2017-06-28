Antalya TED Koleji öğrencileri Ceren Apalı ve Mehmet Can Dursun öğretmenleri Nihal Kuzu’nun danışmanlığında “Su buharı distulasyonu yöntemiyle elde edilen ardıç ağacı meyvesi yağının epidermoid ve akciğer kanseri hücreleri üzerine sitotoksik etkisinin araştırılması” başlıklı çalışmasıyla TÜBİTAK Ortaöğretim Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji dalında Türkiye 1’incisi oldu.

Ardıç ağacı meyvesi yağının kanserli hücreler üzerinde tedavi edici etkisin bulan öğrencileri Muratpaşa Belediyesi’nde ağırlayan Başkan Uysal, başarılarından dolayı öğrencileri kutladı.

“Eğitim sistemi böyle olmalı”

Kent yöneticilerinin bu tip başarıları teşvik etmesi gerektiğini dile getiren Başkan Uysal, “Mehmet ve Ceren çok ciddi bir başarı elde etti. Ardıç ağacı meyvesinin yağını almışlar kanserli hücrelere uygulamışlar ve hastalıklı hücreleri yok ettiğini görmüşler. Düşünebiliyor musunuz, lise çağında neler yapılabiliyor” diye konuştu. Türkiye genelinde eğitim sisteminin de perspektifinin bu olması gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, “Her iki öğrencimiz de müthiş bir örnek. Antalya, Muratpaşa olarak onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

Nutuk ve klasikleri hediye etti

Öğrencileri tebrik eden Başkan Uysal, başarılı öğrencilere Atatürk’ün büyük eseri Nutuk ve Dünya klasiklerinden oluşan bir kitap seti hediye etti.