İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Üç gündür alevlere müdahale eden helikopterin zamanla yarışı

Antalya’nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 gün önce başlayan orman yangını ulaşım güçlüğü yüzünden kontrol altına alınamadı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 5 gün önce başlayan orman yangını ulaşım güçlüğü yüzünden kontrol altına alınamadı. Yer yer alevlerin yükseldiği ve 3 gündür sadece hava araçlarıyla müdahale edilebilen yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopterlerin yakıt ikmalinde zaman kaybetmemesi için bölgeye tankerler geldi. Tankerlerden yakıt ikmali için yerleşim yerine iniş yapan helikopterler bölge halkını heyecanlandırdı.



Düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu


Edinilen bilgiye göre Bey Dağları'nın Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan Kanyonun yanındaki Armutlu Gedik Tepesi'nde 5 gün önceki yağış sırasında yıldırım düştü. Yerel halk ve orman itfaiyesinden birkaç kişinin çabasıyla kontrol altına alınan yangın, daha sonra için için yanmaya devam etti ve 3 gün önce rüzgarın etkisiyle birden büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Sarp kayalıklar üzerinde devam eden alevleri kontrol etmek için kara ekipleri çaresiz kalınca Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter ve uçaklar devreye girdi.



Zamanla yarış


Havadan atılan su ile zayıflayan ancak kısa zamanda eski gücüne kavuşan alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışan helikopterler, denize kadar gitmek yerine dağlık bölgedeki yangın havuzlarındaki suları kullandı. Bunun sonucunda bazı havuzlarda suyun tükendiği belirtiliyor.



Yakıt ikmali için mahalleye indiler


Helikopterler, alevlere müdahalede gecikme olmaması için yakıt ikmalini de bölgeye yakın noktalarda yapmaya çalışıyor. Kemer bölgesinde dağlar denize yakın olduğu için geniş alanlar bulamayan helikopterler, Aslanbucak Mahallesi'ndeki boş arsalara iniş yapınca vatandaşlarda heyecana sebep oldu. Önce endişelenen vatandaşlar, helikopterin sadece yakıt ikmali için indiğini öğrenince rahat bir nefes aldı. Helikopterler, bölgeye gelen tankerlerden yaptığı yakıt ikmalinin ardından söndürme çalışmalarına devam etmek üzere havalanırken, mahallenin çocukları çalışmaları ilgiyle izledi. Helikopterlerin inişi sırasında Kemer Emniyet müdürlüğü ekipleri de tedbir aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.