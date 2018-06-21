Yaşlılar, Yaşlılar Kreşi’yle çok mutlu

Uluç Mahallesi’nde hizmete açılan Konyaaltı Belediyesi Aynur-İrfan Kamil Bileydi Yaşlı Kreşi, bölgede büyük ilgi görüyor. Geçtiğimiz yıl Golden City Awards ödülü ile taçlandırılan Yaşlılar Kreşi, 200 kişilik çok amaçlı salonu, spor salonu, kuaför ve çalışma atölyeleriyle Yaşlılar Kreşi, yaşlı vatandaşların da ikinci bir yuvası oldu.

Anne ve babalarınız bize emanet

Konyaaltı Belediyesi Yaşlılar Kreşi hakkında bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Özellikle çalışan aileler, gündüz saatlerinde zaman ayırmakta güçlük çektikleri büyüklerini Yaşlılar Kreşimize bırakıyor. Gündüz saatleri içinde bir çok etkinliğin yer aldığı Kreşimizde, büyüklerimiz sosyalleşip keyifli zaman geçiriyor. Böylece çalışmak durumunda olan çocukları da gönül rahatlığıyla işlerine gidebiliyor" diye konuştu.

200 Kişilik konferans salonu

Projenin kısa süre içinde tamamlanıp hizmete açıldığını ifade eden Böcek, “Yaşlılar Kreşimizi inşaat ve tefrişat çalışmalarını tamamlayıp kısa süre içinde hizmete açtık. 200 kişilik konferans salonu, el sanatları atölyeleri, müzik, bilgisayar ve yabancı dil gibi derslikleri, kütüphane, ilk yardım ve dinlenme odaları, spor salonu, kuaförü ve çocuk oyun salonları ile yaşlı vatandaşlarımız gün boyu sosyalleşip keyifli zaman geçiriyor” dedi.