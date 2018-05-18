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18 Mayıs 2018 10:46

‘93 Harbi Şehitleri’ anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı

Osmanlı-Rus Savaşının 141.

‘93 Harbi Şehitleri’ anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı

18 Mayıs 2018 10:46

yılında 93 Harbi şehitleri anısına Kura nehrine karanfil bırakıldı.


Ardahan Belediyesince, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Ardahan’a giren Rus ordusu ve beraberlerindeki Ermeni birlikleri tarafından canlı canlı yakılarak şehit edilen Tükler için "93 Harbi Şehitlerimizi" anma programı düzenlendi.


"93 Harbi" olarak bilinen yılı münasebetiyle düzenlenen, 93 harbi şehitlerini anma programı çerçevesinde Tarihi köprüde ilk mücadeleyi veren ecdat yad edilerek, Kura nehrine karanfil bırakıldı.


Karanfillerin Kura nehrine bırakılması sonrasında açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, "Ardahan’ın ilk işgal acısını yaşadığı günlerden biri olan 17 Mayıs 1877 gününün 141. yıl dönümünü bugün anmak için buradayız. 93 harbi şehitlerini anma etkinliğini ilk defa yapıyoruz. Burada savaşların, işgallerin sivillere, kadınlara, çocuklara nasıl bir acı bıraktığı ve en büyük çileyi sivillerin yaşadığını izah etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile Filistin’de yaşanan acıları dünyaya ve bütün insanlığa hatırlatmak istiyoruz. Ve sivillere ve Müslümanlara yönelik katliamları kınıyoruz, lanetliyoruz. Büyük devletlerin ve Birleşmiş Milletlerin artık dünyadaki kana, göz yaşına, zulme son verme iradesini göstermelerini diliyoruz." şeklinde konuştu.




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