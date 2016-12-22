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22 Aralık 2016 16:50

ARÜ’den bir ilk: Üç öğrencinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

ARÜ’den bir ilk: Üç öğrencinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

22 Aralık 2016 16:50

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen ‘Lisans Öğrencileri Yurt İçi ve Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2016 yılı sonuçları açıklandı. Ardahan Üniversitesi (ARÜ) öğrencileri tarafından hazırlanan üç proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek.
ARÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Talha Murathan danışmanlığında BESYO öğrencilerimizden Aytaç Aykanat’ın “Ardahan Üniversitesi Öğrencilerinin Antropometrik Ölçümeri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi” isimli ve BESYO öğrencilerimizden Gökmen Orak’ın “Ardahan’da Çocuk Oyunları ve Spor Kültürünün İncelenmesi” isimli projeleri; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Nurcan Erbil danışmanlığında Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerimizden Merve Arı’nın “Ticari Olarak Satın Alınan Nar Suyunun Antibakteriyel ve Bazı Antibiyotiklerle Sinerjitik Etkisi” konulu projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülmüştür.



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