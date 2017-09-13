ATSO Seçimlerine Doğru

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Ekim ayında yapılacak olan seçimde, Kura Kum Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Köseliören, Ardahan’da faaliyet gösteren basın kuruluşları ile bir araya gelerek Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Köseliören, Bildiğiniz gibi Ardahan için hayırlı olmasını umut ettiğimiz bir yola girdik. Ekim ayında gerçekleşecek olan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde ekibimle birlikte adaylığımızı açıklıyoruz. Öncelikle bu kararımızın hem kendimiz için, hem de Ardahan için hayırlı olmasını temenni ediyorum dedi.

2 tane Gümrük Sınır Kapısı bulunan Ardahan’da ticaretle uğraşmanın ne kadar zor olduğunu ve bunun örneğinin ise 2 kapısı olmasına rağmen sadece 3 iş adamının dış ticaretle uğraşabildiğini söyleyen Köseliören, “Ardahan genelinde herkesin yaşadığı bu sorunları çözmek için bu yola çıktım. 2 tane Gümrük Sınır Kapısı bulunan Ardahan’da sadece 3 iş adamı dış ticaret uğraşabiliyor. Ardahan bölge kalkınma planının içerisinde olması ve yüksek teşvik oranlarına sahip olmasına rağmen kente yatırımlar gelmiyor. Esnaf ve Sanatkârlar ile bankalar anlaşarak düşük faizli krediler kullandırılmıyor. Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye’nin %7’sini karşılayan Ardahan’da bu sektörde her geçen yıl gerileme yaşanıyor. Ticari mesleki eğitim kursları ile kalifiye eleman yetiştiriciliği yapılmıyor. Kooperatif ve dernekler çalışma alanlarında iş yapılmıyor her gün birer birer kapanıyor. Küçük ve Orta ölçekli İşletmeler siftah yapamadığı için kapanıyor. Ardahan’da göçün önlenmesine yönelik ciddi bir proje üretilmiyor.”

Herkes tarafından bilinen ve konuşulan bu soruların çözümü noktasında önceki yönetimler başarılı olamadılar. Bu sorunların çözümü noktasında gerekli projeleri üreteceğini ve daha iyi bir Ardahan için çabalayacağını söyleyen ATSO Başkan adayı Köseliören: “Ticaret ve Sanayi Odası Ardahan’ın en büyük STK’sı olup ana görevi ticaret ve sanayicilerin sorunlarının çözülmesini sağlamak ve ticaret sanayi erbaplarının idari mercilerde seslerinin duyulmasını sağlamaktır. Dış ticaretin geliştirilmesi ve mesleki eğitim için oda bünyesinde kurslar verilerek kalifiyeli eleman yetiştirilmesi sağlanacak. Ardahan’ın gelişmesi için çok önemli olan yatırımların illimize gelmesi için girişimciler ile görüşülüp, ilimize yatırım yapılmasının önünde bulunan engelleri kalkması için mücadele vereceğim. İlimize gelen yatırımlar ve yapılacak olan eğitim kurslarıyla işsizliğin azalması sağlanarak göçün önlenmesine çalışacağım. Banka idarecileri ile görüşerek oda üyelerine düşük faizli ve uzun vadeli kredi verilmesi için anlaşmalar yapılıp protokol imzalanacaktır. Kooperatif ve dernekler için alanlarıyla ilgili işletmeler ile görüşülerek gerekli hibelerin alınması sağlanacak bu sayede kooperatif ve derneklerin amaçlarına daha hızlı hizmet etmesi sağlanacak ve kapanmaların önüne geçilecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere gerekli önem verilerek kapanmaların ve yok olmalarının önüne geçilecektir. Bunlar ve bunların dışındaki Ardahan’ın Ticaret ve Sanayi Erbaplarının tüm sorunlarını çözeceğime söz veriyorum.” İfadelerine yer verdi.