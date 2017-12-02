Belediye Başkanı Köksoy esnafla bir araya geldi

Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, tamamlanan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerle ilgili esnafı bilgilendiren Başkan Köksoy, toplantıda yaptığı konuşmada; çöp toplama saatleri dışında, cadde, sokak ve meydanlara çöp bırakılmamasını da rica etti.

Sabah saat 08.00, akşam ise 20.00’den sonra çöplerin dışarıya bırakılmasını ve kaldırımların yayalara ait olduğunu belirterek, esnafa kaldırıma eşya koymamaları konusunda daha titiz davranılmasını beklediklerini kaydetti.

Başkan Köksoy, ayrıca, belediye ekiplerinin görevini yapabilmesi için esnafa iş yerlerinin önünü temiz tutmaları ve kaldırımları işgal etmemeleri yönünde uyarılara dikkat etmelerini, çalışmalarımıza yardımcı olunmasını istedi.