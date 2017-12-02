Diğer
Kategoriler
02 Aralık 2017 09:18

Belediye Başkanı Köksoy esnafla bir araya geldi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, İl merkezindeki lokanta, kasap, fırın ve market sahipleriyle toplantı yaptı.

Belediye Başkanı Köksoy esnafla bir araya geldi

02 Aralık 2017 09:18


Belediye Çok Amaçlı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda, tamamlanan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerle ilgili esnafı bilgilendiren Başkan Köksoy, toplantıda yaptığı konuşmada; çöp toplama saatleri dışında, cadde, sokak ve meydanlara çöp bırakılmamasını da rica etti.


Sabah saat 08.00, akşam ise 20.00’den sonra çöplerin dışarıya bırakılmasını ve kaldırımların yayalara ait olduğunu belirterek, esnafa kaldırıma eşya koymamaları konusunda daha titiz davranılmasını beklediklerini kaydetti.


Başkan Köksoy, ayrıca, belediye ekiplerinin görevini yapabilmesi için esnafa iş yerlerinin önünü temiz tutmaları ve kaldırımları işgal etmemeleri yönünde uyarılara dikkat etmelerini, çalışmalarımıza yardımcı olunmasını istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
0
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    0°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    2°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç