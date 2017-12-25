Çıldır Gölü’nde atlı kızaklar sezonu açamadı

Atlı kızakların sezonu açmaması nedeniyle ziyaretçiler göl üzerinde yürüyüş yapmayı tercih ediyor.

Doğal güzellikleri ile doyumsuz manzaralar oluşturduğu için kışın ziyaretçilerini etkileyen yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Çıldır Gölü’ne gelen turistler eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor. Özellikle hafta sonu tatilinde Çıldır Gölü üzerinde yürüyüş yapan çocuklar Buz tabakası üzerinde gezmenin mutluluğunu yaşıyor. Donmuş göl üzerinde yürüyüş yapan turistler ise lodosun da etkisiyle ayakta durmakta zor anlar yaşadı.

Aralık ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve buz kalınlığının istenilen seviyede olmaması sonucu Çıldır Gölü’nde atlı kızak seferleri başlamadı. Sezon açılışı için hava sıcaklığının düşmesini ve

buzun kalınlaşmasını bekleyen atlı kızakçılar, yöre turizminin olumsuz etkilendiğini söylüyorlar.