Şehit Aileleri Derneği Başkanı Küçük’ten Ramazan ve Filistin mesajı

Başkan Yüksel Küçük yaptığı açıklamada; "Gönüllere huzur veren 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmanın manevi iklimini yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayı, rahmeti ve bereketi bol olan bir aydır. Yoksulların gözetildiği, iftar sofralarının paylaşıldığı Ramazan ayı, aynı zamanda millet olarak yardımlaşma ve kaynaşma bakımından kaçırılmaması gereken bir fırsat ayıdır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni barındıran Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayında müslüman kardeşlerimize silahsız Filistin halkına karşı orantısız güçle müdahale edilmesi, Filistinli kardeşimizin şehit edilmesi, binlercesinin yaralanması, her şeyden önce bir insanlık suçudur. Bu suç karşısında sessizliğini koruyanlar da bu suça ortaktır. Filistin’in egemenlik hakkına karşı 70 yıldır süregelen saldırıların bir parçası olan Gazze’de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyoruz. Bu zorlu günlerinde yüreklerimiz geçmişe dayanan bir yakınlığımız olan Filistinli kardeşlerimiz ile birlikte atıyor. Bu vahşetin karşısında mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu yüksek sesle haykırıyor, tüm Filistin halkına başsağlığı, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.