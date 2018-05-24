Ardahan Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ardahan Eğitim Vakfı’nın (AREV) işbirliği ile 23 Şubat ilkokulunda kurulan Kodla Üret Ardahan Robotik Kodlama Atölyesi’nde hayat bulan “Robothan” projesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen Robotik Kodlama MakeX yarışmasında Türkiye birincisi oldu. Öğrenciler, Asım Efe Gürel, Ayşenur Uslu, Nuri Katar ve Hayriye Tuana Açıkyıldız,“Robothan” adlı projeleriyle Türkiye’yi Çin’de temsil edecek.

Ardahan Eğitim Vakfı (AREV), ilk ve ortaokul düzeyinde ki öğrencilerin analitik düşünme yetilerinin gelişmesi, öğrencilere sebep-sonuç ilişkisi kurarak problem çözme becerisi kazandırmak ve genç beyinlerin takım halinde çalışarak yenilikçi projeler üretmelerini sağlamak amacıyla “Kodla Üret Ardahan” projesini hayata geçirdi.

Proje kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Şubat İlkokulunda 10 Mart 2018’de 15 kişilik kodlama atölyesi oluşturularak, robotik kodlamaya ilgi duyan 60 öğrenci seçildi ve 4’erli gruplar halinde 12 Mart 2018’den itibaren atölye çalışmaları başladı. Öğrencilerin çalışma yürüttüğü atölyenin, 10 Mart 2018’de Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AREV Başkanı İlter Avşar, öğrenciler ve velilerin katılımıyla açılışı yapıldı.

Atölye çalışmaları sırasında belirli bir seviyeye ulaşılmasının ardından Mblock firmasının İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlemiş olduğu Robotik Kodlama MakeX yarışmasına katılma kararı alındı. Hummalı çalışmalar yürüterek tasarladıkları “Robothan” adlı projeyle Türkiye genelinde içerisinde Bahçeşehir ve Doğuş Koleji gibi seçkin eğitim kurumlarının da yer aldığı 44 özel okul ve 2 devlet okulunun katıldığı yarışmaya katılan Ardahanlı çocuklar, yarışma sonunda Türkiye birincisi oldu. Ardahanlı çocukların tasarladığı “Robothan” projesi, Çin’de düzenlenecek olan yarışmada Türkiye’yi temsil edecek.

Vali Mehmet Emin Bilmez de, 23 Şubat İlkokulunda ki Robotik Kodlama atölyesinde tasarlanan Türkiye birincisi “Robothan”ı kodlayan öğrencileri makamında misafir ederek, ödüllendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve öğretmenleriyle birlikte öğrencileri makamında misafir eden Vali Bilmez, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik etti. Tasarlanan robot hakkında öğrencilerden bilgi alan Vali Bilmez, öğrenciler, Efe Gürel, Ayşenur Uslu, Nuri Katar ve Hayriye Tuana Açıkyıldız’ı çeyrek altın ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

46 takım arasında birincilik elde etmenin Ardahan için son derece önemli olduğunu belirten Vali Bilmez, bunun diğer çocuklar için de örnek teşkil edeceğini söyledi. Ardahanlı öğrencilerin birçok başarıya imza atabileceğini de ifade eden Vali Bilmez, "Bu bölgenin insanı Türkiye ortalamasının biraz daha üzerinde zeki. Bu çocukların, eğer iyi motive edilirse, iyi rehberlik edilirse ciddi icatlara imza atabileceğine inanıyoruz. Bu çalışma hem ilimize, hem ülkemize, hem de insanlığa ciddi katkı sunabilir. Temel bilimlerde bu başarılara hasrettik, onu bize yaşatan öğrencilerimize minnettarız. Öğrencilerimizi ve onları bu projede yalnız bırakmayan öğretmenlerini tebrik ediyorum ve bu ekibin daha nice önemli projelere imza atacaklarına inanıyorum. Bu projenin geliştirilmesi noktasında Robotik Kodlama Atölyesinin açılmasına vesile olan ve öğrencilerimizi her türlü desteği sağlayan Ardahan Eğitim Vakfına da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, AREV’in yaptığı bu çalışma diğer dernek, vakıf ve STK’lara da örnek olacaktır” diye konuştu.