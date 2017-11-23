Artvin Belediyesi asfalt plentine kavuşuyor

Asfalt sezonuna yetiştirmesi için Asfalt Plenti’nin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken tamamlandığında saatte 90 ton asfalt üretecek. Asfalt Plenti’nin perde duvarları tamamlanarak kaplama betonuna başlandı. Hava şartlarına bağlı olarak beton işlemlerinin bir ay içerisinde tamamlanması ile asfalt plentinin parçaları birleştirilerek asfalt sezonunda hizmete açılması planlanıyor.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yollar için asfaltın ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak şehir merkezindeki yolların yeniden elden geçirileceğini söyledi. Kocatepe ”İlimizde Özel İdare’ye ait asfalt plenti var. İlçeler ve köylere bu plentin ürettiği asfalt gönderiliyor. Bu yüzden şehir merkezinde çok fazla asfalt dökülecek yer olmasına rağmen sınırlı miktarda gelen asfalt bize yetmiyordu. Bizde kendi başımızın çaresine bakarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesiyle görüşmemiz sonrasında saatte 90 ton üretim kapasiteli asfalt plentinin kurulumuna başladık.Bu sayede şehir merkezinde gerek yenilenmesi gereken yollar, gerekse yeni yapılmakta olan yollar için asfalama çalışmasını yapacağız. Artvin’e daha güzel hizmetler verebilmek için bu tesisimizi belediyemize kazandırıyoruz” dedi.

Artvin’de yaz mevsimi boyunca Artvin Belediyesi tarafından Yeni Mahalle, Dere Mahallesi, Çamlık Mahallesi başta olmak üzere tüm mahalle ana yolları ve ara yollarında asfaltlama çalışması yapıldı. Artvin Belediyesi 2017 yılının bahar ve yaz mevsimini yoğun çalışma temposu içerisinde geçirerek yeni bağlantı yolları ile birlikte stabilize ve onarımlarda yaklaşık 500 ton asfalt harcadığını bildirdi. Kaliteli ulaşım herkesin hakkı diyen Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Belediyesi olarak önceliğin ulaşım hizmetleri olduğunu söyledi. Asfaltlama çalışmaları kapsamında Çamlık Mahallesi atmaca mevkiinin yaklaşık 1,5 kilometrelik stabilize yolu sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Atmaca mevkiinde yaşayan vatandaşlar yıllar sonra yollarının asfalt olmasından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’ye teşekkür ederek yazın toz topraktan kurtulduklarını bu sayede bahçelerinde daha iyi ürünler yetiştirebileceklerini dile getirdiler.