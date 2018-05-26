Artvin’de Çoruh Nehri’ne uçan araçtaki 3. şahsın cesedi bulundu

Artvin-Şavşat karayolunun 34. kilometresindeki Soğuksu mevkiinde, 21 Mayıs pazartesi akşamı meydana gelen kazada, Çoruh Nehri’ne uçan otomobilde akıntıya kapılan Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) ile kayınpederi Dursun Gül (80) ve Selim Aksakal kayboldu. Arama çalışmalarında Kerim Çiftçi ve Dursun Gül’ün cansız bedenlerine salı günü nehir içinde ulaşılırken, Selim Aksakal’ın cesedi ise 5 gündür süren tüm çalışmalara rağmen bulunamamıştı. Çalışmalar Deriner Baraj Gölü’ne kaydırılmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan gelen Jandarma Özel Arama Kurtarma Timi (JÖAK), Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan glen 7 kişilik ve Hopa Deniz Polisi’nden de 4 kişilik dalgıç ekiplerinin yer aldığı görevliler tarafından sürdürülürken, çalışmalar sonunda kazanın meydana geldiği yerden 3 km uzaklıkta, baraj gölüne ise 500 metre mesafede nehir içinde Aksakal’ın cesedi JÖAK Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları tarafından bulundu.