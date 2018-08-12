Boğa güreşleri Türkiye şampiyonu belli oldu

13 kategoride 48 boğanın mücadele ettiği 2018 Türkiye Şampiyonasında Naci Berkay Gündoğdu’ya ait "Dadaş" isimli boğa 2018 Türkiye Şampiyonu olurken, Cansu Yılmaz’a ait "Fırtına" isimli boğa ise ikinci oldu.

Artvin Valiliği, Artvin Belediyesi, Artvin Boğacılar Spor Kulübü ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde bu yıl ikincisi organize edilen şampiyonaya Artvin, Aydın, Muğla, Rize ve Erzurum’dan 48 boğa katıldı.

Oldukça renkli ve çekişmeli geçen güreşlerde heyecanlı anlar yaşandı. 15 bin civarında boğa sever Kafkasör Arena’nın tribünlerini doldurdu. Nefes kesen güreşlerde seyirciler heyecandan yerlerinde duramayınca, güreşler renkli karelere sahne oldu. Güreşlere mola verildiğinde de seyirciler ve boğa sahipleri güreş alanına inerek, davul zurna eşliğinde oyunlarını oynadı.

Boğa Güreşleri Türkiye Şampiyonasını değerlendiren Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer, boğa güreşlerinin bir kültür ve gelenek olduğuna vurgu yaparak bu geleneği ve kültürü bütün Türkiye’ye yaymak istediklerini söyledi. Koçer, “Boğa güreşleri ilimizde çok önemli bir yere sahip. Bu bir kültürdür, gelenektir. Bu anlamlı geleneği yaşatmaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Bu festivallerle de ilimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz” dedi.

Güreşleri Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, AK Parti Artvin İl Başkanı Şenol Alpaslan, il protokolü ve binlerce vatandaş takip etti.