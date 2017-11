Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Artvin’de

O yüksek binaları kurtaralım diye uğraşmıyorum ki; onlarda bir tehlike yok. O gözümüzü rahatsız ediyor. Ayrı bir şey. Öbürleri için çabalıyorum" dedi.

Artvin AK Parti Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi’ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada Türkiye’de belediyecilikte miladın 1994, hükümette ise miladın 2002 olduğunu belirterek, "Hafta sonları programları gelir biz daha Başbakanımızın Cumhurbaşkanımızın programında özel dinlenme diye bir kelime görmedim. Aile ile geçirdiği zaman, istirahat böyle bir şey görmedim. Allah’a hamdolsun bize de onunla yol arkadaşlığı etme şerifini nail etmiş. Bizde hakkı ile iyi niyetle çalışıyoruz" dedi.

CHP’li belediyeler dönemini Türkiye’nin çok iyi bildiğini dile getiren Özhaseki, İstanbul’da ticaretle uğraştığı dönemde CHP’li belediye işçilerinin bankamatik memuru gibi gündüz kahvede vakit geçirip ay sonu maaşlarını aldığını, arada sırada eylem olduğu zamanlarda otobüslerle eyleme katıldıklarına şahit olduğunu kaydetti. Özhaseki, "Yolsuzluklar noktasında tescillenmiş tek partidir CHP. Hiç bize öyle dürüstlük efsanesi falan okumasınlar. Öğrencilik yıllarımızda İstanbul’da gece 2-3’e saati kurar kalkarız. Niye? Gecekondu evinde kalıyoruz. İbriklere, leğenlere su dolduralım diye. Unutmadık biz o günleri. Çöp dağlarını hiç unutmadık. Çöp patlayınca 40 kişinin öldüğünü hiç unutmadık" dedi.

Deprem Yasası hazırladıkları dile getiren Bakan Özhaseki, "İstanbul’a deprem gelecek Aman kurtaralım diye çırpınıyorum. O yüksek binaları kurtaralım diye uğraşmıyorum ki; Onlarda bir tehlike yok. O gözümüzü rahatsız ediyor. Ayrı bir şey. Öbürleri için çabalıyorum. Milyarlarca dolar öbürlerine dökeceğiz. Zamanında keşke o insanlara düzgün planlamalar yapsaydınız da köylerden geldiklerinde ’Gel kardeşim şöyle otur. Binanızı şöyle yapın’ deseydiniz. Kaçak bina yaptırmasaydınız. ’Onlar gelir, bizim arka bahçemiz olur eylemlere götürürüz. Kafamızdaki dünya düzenine giderken onlarla, örgütlü işçi sınıflarıyla gideceğiz’ diye nutuk atmazdınız" dedi.

Kendisinin 21 yıl belediye başkanlığı yaptığını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2011 yılında kendisine Kayseri Belediyesi’nde yolsuzluk dosyası ile iftira attığını, bunu yasal yollardan çürüttüklerini, açtığı karşı davaları kazandıklarını dile getirerek, "Bizim 15 yıllık dönemimiz yüzümüzün akı. Geriye dönük hiç kimse yarışamaz bizimle" dedi.

Anadolu’nun son dönemde mazlumların sığınma limanı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Balkanlarda mağdur olmuş her kardeşimiz gelmiş burada huzur bulmuş. Doğuda Arap coğrafyasında herkes geliyor. 100 yıldır beraberiz. Allah ilanihayet birliğimizi korusun. Huzurumuza göz dikenlerin de gözünü çıkarsın. Burada biz etle tırnak gibi olmuşuz. Fakat bu coğrafyada hani derler ya ’Yari güzel olanın gözüne uyku girmez’ diye. İşte bizimde gözümüze uyku girmemesi lazım. Belaların biri bitiyor, biri başlıyor. PKK diye bir bela vardı. Vardı, diyorum inşallah kaybolacak. 40 yıldır mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısının seçimlerde desteklendiğini ve parlatıldığının altını çizen Özhaseki, belediyelere kayyum atadıklarında CHP’nin buna karşı çıktığını, bunun anlaşılır bir durum olmadığını belirtti.

FETÖ’nün gençleri, zenginleri kullanarak ülkeye büyük zarar verdiğini ve bir gecede gerçek yüzlerinin ortaya çıktığına değinen Özhaseki, "Güya din adına hizmet ediyorlardı. Dinde dürüstlük esas değil mi? Bunlarda her türlü yalan var. Soruları çalmak var. Fakir fukaranın hakkını yemek var. İnsanların mahremine girip çekim yapıp sokağa atmak var. Bunların İslam’da yeri var mı? FETÖ’den içeride yatan adamın Ramazan’da içki içtiğine şahit olduk. Bunlar her türlü fetvayı vermişler. Söylediklerimizin hangisi İslam’da var. Her şeyi yaptılar. Küçücük sebileri ailelerinden kopardılar. Milliyetlerinden dinlerinden kopardılar" diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından batının tavrının ikiyüzlü olduğunu belirten Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Masum insanlar şehit oldu. Silahlar halka doğrultuldu. Geçmiş olsun diyemediler. Aradan zaman geçince cılız sesler çıkmaya başladı. Bir tane ’Türkiye’nin yanındayız.’ diyeni duydunuz. Batıda bir ülkede olsaydı böyle kahramanlık destan olurdu. Fransız ihtilali gibi tarihe not düşerlerdi. Türkiye’deki bu kahramanlık destanında ’Biz yanınızdayız.’ bile diyemediler. Arkasından Türkiye’yi ekonomik kaoslarla boğmaya çalıştılar. Şirketlerini göndermemeye çalıştılar. Mülteciler noktasında sınıfta kaldılar."