Aydın Sağlık-Sen Kadir Gecesini kutladı

Baki Karaer, bu gece idrak edilecek olan mübarek Kadir gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Baki Karaer, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kur’an ayı Ramazan’ın son günlerinin bereket ve huzurunu yaşarken Kur’an’ın indiği gece olan Kadir gecesine erişmiş bulunuyoruz. İnananlar için erişilmesi sürur ve huzura neden olan bir gecedir Kadir Gecesi ve Kitab-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenmiştir. Kadir Gecesinin bu kıymeti, şüphesiz ki o gecenin Kur’an’ın bir kurtuluş rehberi olarak insanlığa inmeye başlamasından, yani Kur’an’ın insanlık için bütün hayırlardan daha hayırlı olmasından kaynaklanmaktadır.

Kadir Gecesi, Kitap’tan uzak kalan ümmetin Kitab’ın vahyi ile buluşması için bir vesile, bir hatırlatıcı, öze dönüş için bir imkan, geçip giden ömrün muhasebesi için bir işaret taşı ve gafletten uyanma gecesi olarak müslümanlara Rabbimizin bir ikramıdır.

Ruhi çöküntülerin, psikolojik bunalımların, intiharların ve ahlaki çıkmazların, zengin fakir bütün bütün bir insanlığı kuşattığı bu çağda insanlık neyi aradığının bilincinde olmaksızın yokluk ve boşluk duygularının içinde bocalamaktadır. İçinde İslam ümmetinin de yer aldığı ve her gün daha büyük bir felakete doğru sürüklenen insanlık için kurtuluş, tam da “barış (silm)” ve “şifa” olan Kur’an’ın ruhları aydınlatan, zulümattan nura çıkaran mesajıdır.

Bu aziz mesajın; dünya göğüne indiği gece olan Kadir gecesinde kalbimizin göğüne de inmesi ve insanlığın aradığı huzura ve barışa ermesi temenni ve duasıyla bütün İslam dünyasının Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum”