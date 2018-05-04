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04 Mayıs 2018 10:12

Aydın ve Söke Ticaret Borsası’ndan müşterek toplantı

Aydın ve Söke Ticaret Borsası meclisleri müşterek toplantısı, Söke Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleşti.

Aydın ve Söke Ticaret Borsası’ndan müşterek toplantı

04 Mayıs 2018 10:12


Toplantıda il ve ilçe adına neler yapılabileceği, ortak yapılabilecek projelerin istişaresinde bulunularak, piyasadaki gelişmeler hakkında sorun ve çözüm önerileri görüşüldü.


Gerçekleşen müşterek meclis toplantısına; Meclis Başkanları Ali Özdericioğlu A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanları A. Nejat Sağel, Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Hüsnü Tuntaş, Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Meclis Üyeleri Fahri Semerci, Şefik Akarsu, Adem Türkmen, Erkan Aslan, Mustafa Akdam, Cihan Can, Mehmet Ali Avcu, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Salbaş, Adil Candal, Muzaffer Turgut Kayhan, Abdülkadir Yıldız, Söke Ticaret Borsası Disiplin Kurulu Başkanı Bertan Balçık, Disiplin Kurulu üyeleri Ümit Tor, Celal Dilber, Buğra Önal ve Genel Sekreterler Yalçın Ateş ve Neslihan Koç katılım sağladı.




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