Aydın’da alev alan buzdolabı evi kül ediyordu

Olay, sabah saatlerinde Çeştepe Mahallesi 28 sokak numara 23’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf Okan’ın yaşadığı evin mutfağında bulunan buzdolabı, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlere ilk müdahaleyi aile bireyleri yaparken evden dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına kısa sürede müdahalesiyle ev yanmaktan kurtarılırken aile ise büyük panik yaşadı.

Çıkan yangında buzdolabı ve bazı malzemeler zarar görürken mutfak kullanılamaz hale geldi.