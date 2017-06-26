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26 Haziran 2017 17:33

Aydın’da termometreler 39’u gösterdi

Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Aydın’da vatandaşlar öğle saatlerinde dışarı çıkmıyor.

Aydın’da termometreler 39’u gösterdi

26 Haziran 2017 17:33

Bayram sebebiyle yüzlerce vatandaş tatilini evlerinde geçirmeyi tercih ediyor.


Aydın’da yaşayan vatandaşların birçoğu ise sıcak havaları fırsat bilerek Kuşadası ve Didim sahillerine akın etti. Ramazan Bayramının 2. gününde Aydın ve ilçelerinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Salı günü hava sıcaklıkları 41 derece ertesi gün ise 42 derece seviyesinde olacak. Yetkililer, vatandaşların saat 12.00 ile 04.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmamasını ve bol sıvı tüketmesini tavsiye etti.




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